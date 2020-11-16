كورونا يحوّل عمدة إيطالي إلى راعي

شهدت قرية بتروسينو الواقعة في جزيرة صقلية الإيطالية موقفاً إنسانياً مميزاً كان بطله عمدة القرية جاسباري جيانكالوني.

حيث اضطر العمدة لرعاية أغنام المواطن الإيطالي أنطونيو بعد إصابته وعائلته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر العمدة منشوراً على صفحته الرسمية في موقع فيس بوك قال فيه إنّ أنطونيو طلب منه رعاية أغنامه بعد اكتشاف إصابته وعائلته بالفيروس الفتاك، ولأنّه لم يجد أي شخص يرعى له الأغنام خلال فترة مرضه.

وأبدى العمدة الإيطالي سعادته لتلبية المواطن الذي لم يتوقع أن يلبي العمدة طلبه.

وحظي تصرف العمدة بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا إعجابهم بإنسانية العمدة جاسباري جيانكالوني.

يذكر أنّ إيطاليا تشهد موجة جديدة للفيروس، الأمر الذي دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات جديدة للحد من انتشار المرض.

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