ليست مزحة.. صيني يشتري حمامة بـ1.9 مليون دولار أمريكي

شهد مزاد بيبا بيع حمامة سباق بلجيكية تدعى نيو كيم بسعرٍ قياسي وصل إلى 1.9 مليون دولار أمريكي.

وقال أحد المسؤولين عن دار المزادات إنّ رجلاً صينياً اشترى الحمامة البالغة من العمر عامين بهذا الرقم لتتجاوز بذلك الرقم القياسي العالمي الذي سجله طائر الحمام أرماندو في العام 2019 حيث بيع بسعر 1.6 مليون دولار أمريكي.

وكان الأب جاستن فان داي ووير وابنه كورت قد ربّيا الحمامة منذ ولادتها في قريتهما الواقعة بالقرب من مدينة أنتويرب البلجيكية.

من جهةٍ أخرى قال مسؤول في دار بيبا إنّ مربي الحمام لا يجنون الكثير من الأموال من حلبات السباق، بل يلجؤون لبيعها في المزادات العلنية لتحقيق مبالغ عالية.

يذكر أنّ مزاد بيبا شهد هذا العام بيع أكثر من 445 طائر حمام بمبالغ كبيرة تجاوزت قيمتها ملايين الدولارات.

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