تسريب مواصفات سلسلة جالكسي S21 بالكامل – إصدار ألترا سيدعم قلم S-Pen بطريقة غريبة!

شهدنا في الأيام والأسابيع الماضية عددًا كبيرًا من التسريبات والتقارير حول سلسلة جالكسي S21، وهو أمر طبيعي نظرًا لأن سامسونج ستعلن عن السلسلة في يناير المقبل على غير العادة، بينما ستبدأ في التوفر للأسواق بداية من شهر فبراير! واليوم ظهر تسريب مواصفات سلسلة جالكسي S21 بالكامل وهو ما نشاركه معكم الآن.

مواصفات سلسلة جالكسي S21

نود أن ننوه أن المعلومات التالية مبنية على تسريب من المسرّب المعروف ماكس واينباش لهذا يجب أن نعامل هذه المعلومات على أنها تسريب لا أكثر، أي أنها ليست مؤكدة 100%. طبقًا للتسريبات، هاتف جالكسي S21 العادي سيأتي مع شاشة بدقة FHD+ فقط وبقياس 6.2 بوصة، في حين أن الإصدار بلس من نفس الهاتف سيأتي مع شاشة بقياس 6.7 بوصة ومع نفس الدقة. أما جالكسي S21 ألترا فسيأتي مع شاشة بقياس 6.8 بوصة بدقة WQHD+.

كل هواتف السلسلة ستدعم تردد 120 هيرتز، وبهذا تم التخلص من أهم مشاكل هاتف جالكسي نوت 20 العادي، في المقابل سيدعم هاتف جالكسي S21 ألترا تقنية Adaptive Refresh Rate والتي ستسمح للهاتف بالتنقل بحرية من تردد 1 هيرتز حتى 120 هيرتز!

من الداخل لدينا معالج سنابدراجون 875 الذي لم يتم الإعلان عنه، بينما ستستلم الأسواق الأخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية إصدار بمعالج إكسينوس كالعادة، لكن المعالج الجديد إكسينوس 2100 من المتوقع له أن يكون ممتازًا، خصوصًا بعدما رأينا مواصفات معالج إكسينوس 1080 والموجه للفئة المتوسطة.

الهواتف ستدعم الجيل الخامس بالطبع مع واي-فاي 6 وبلوتوث 5.1 إلى جانب دعم خاصية واي-فاي 6E في جالكسي S21 ألترا، وهي إصدار محسّن من واي-فاي 6.

طبقًا لما نعرف، هاتف جالكسي S21 ألترا سيدعم قلم S-Pen بالفعل! لكنه لن يأتي في العلبة ولن يكون له مكان في جسم الهاتف، بل سيتم دعمه من خلال Cases/أغطية حماية تبيعها سامسونج بنفسها وتتيح احتواء وشحن القلم.

يُذكر أن كلًا من جالكسي S21 وجالكسي S21 بلس سيأتيا مع جسم من البلاستيك، في حين أن مصادر أخرى قد أشارت أن S21 العادي فقط هو الذي سيأتي من البلاستيك.

سيأتي كلًا من S21 وS21+ مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12+64+12 ميجابيكسل، وهي كاميرات تيليفوتو، واسعة وعدسة رئيسية، في حين أن الإصدار ألترا سيدعم كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل مع كاميرتي تيليفوتو وكاميرا واسعة! أخيرًا من المتوقع أن يتوفر الهواتف بسعة 4,000 و4,800 و5,000 ملي أمبير على الترتيب.