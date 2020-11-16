فيسبوك تدعم ماسنجر وانستغرام بميزة “الرسائل ذاتية التدمير”

في إطار سعيها لتطوير تطبيق ماسنجر وانستغرام قامت شركة فيسبوك الأمريكية بدعم التطبيقين بميزة الرسائل ذاتية التدمير Vanish Mode.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الوضع الجديد سيتيح للمستخدمين حذف الرسائل فور إغلاق المحادثة شرط تفعيله من خلال السحب من أسفل الشاشة.

وقالت فيسبوك إنّ الرسالة ستبقى ظاهرة على الشاشة حتى يتم إغلاق التطبيق أو الانتقال لتطبيق آخر.

وأكدّت الشركة الأمريكية عمل الميزة الجديدة في المحادثات الفردية والجماعية، وأشارت إلى أنّ الرسائل المحذوفة تبقى في النظام لمدة 14 يوماً قبل أن يتم حذفها منه بشكلٍ نهائي.

وطالبت فيسبوك الأشخاص الراغبين بالحصول على الميزة الجديدة تحديث تطبيقي ماسنجر وانستغرام الموجودين على أجهزتهم الجديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية