لهذه الأسباب.. تجنبوا النوم بشعر مبلل

أكدّ علماء وأطباء تابعون لكلية ديفين جيفن للطب في جامعة كاليفورنيا الأمريكية خطورة النوم بشعر مبلل.

وقال الباحثون إنّ النوم بشعر مبلل يزيد من القشرة في الرأس بسبب رطوبة الشعر والبلل الذي يصيب الوسادة والذي يخلق بيئة مناسبة لنمو الخميرة.

وأشار الباحثون إلى أنّ امتزاج الرطوبة والدفء في غرفة النوم بالإضافة إلى الشعر المبلل يؤدي لتكاثر الفطريات الملاسيزية التي تؤدي لظهور القشرة وإصابة الشخص بمجموعة من الأمراض الجلدية كالتهاب الجلد الذهني والأكزيما، بالإضافة لظهور أمراض أخرى على الوجه وفروة الرأس كحب الشباب، القوباء الحلقية والتهاب فروة الرأس.

ونصح الأطباء الناس بالاستحمام بالصباح أو استخدام مجفف الشعر عند الاستحمام في المساء للتأكد من جفاف الشعر قبل النوم.

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