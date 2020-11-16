قرص صلب جديد بسرعة 1000 ميغابايت في الثانية

كشفت شركة أداتا التايوانية عن قرص صلب جديد بمواصفات مميزة وسرعة 1000 ميغا بايت في الثانية أطلقت عليه SE 770G.

وسيأتي القرص الجديد بأبعاد 18*57.5*99.5 ملم، وبإضاءة RGB التي تسمح بإضاءة القرص في جانب واحد على شكل مكعب.

وستوفر الشركة التايوانية القرص الجديد بسعة 512 غيغا بايت و1 تيرا بايت، وسيتميز بسرعة كتابة تصل إلى 800 ميغابايت في ثانية، وسرعة قراءة تصل إلى 1000 ميغابايت في ثانية.

وزودت أداتا قرصها الجديد بكابل USB-C، وكابل لتحويله من منفذ USB-C لمنفذ USB-A.

وسيعمل قرص SE 770G بشكل متوافق مع أنظمة ويندوز، MacOS، Linux، Android، وأجهزة الألعاب.

يذكر أنّ الشركة التايوانية لم تكشف عن موعد طرح القرص الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

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