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شاومي تستعد لإطلاق ساعة ذكية ببطارية قوية

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد شركة شاومي الصينية للكشف عن ساعة ذكية بمواصفات مميزة وبطارية قوية ستطلق عليها MIBRO AIR.

وزودت الشركة الصينية الساعة الجديدة بشاشة TFT مقاس 1.28 بوصة تتميز بعرض ملون مميز بأعلى جودة، وأحاطت شاومي الساعة الجديدة بتصميم معدني مقاوم للخدوش والصدمات.

وستدعم الساعة الجديدة 12 نمطا رياضيا يشمل ركوب الدراجات، التنس، الركض، العدو، وستحتوي على مستشعر لرصد معدل ضربات القلب، ومستشعر لتتبع حالة المستخدم خلال النوم، بلوتوث، واي فاي.

وتتميز الساعة الجديدة بمقاومتها الماء والغبار وفق معيار IP68، وببطاريتها التي تجعلها تعمل لمدة 25 يوماً في حالة الاستخدام العادي، و10 أيام في حالة الاستخدام المكثف.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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