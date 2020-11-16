شاومي تستعد لإطلاق ساعة ذكية ببطارية قوية

تستعد شركة شاومي الصينية للكشف عن ساعة ذكية بمواصفات مميزة وبطارية قوية ستطلق عليها MIBRO AIR.

وزودت الشركة الصينية الساعة الجديدة بشاشة TFT مقاس 1.28 بوصة تتميز بعرض ملون مميز بأعلى جودة، وأحاطت شاومي الساعة الجديدة بتصميم معدني مقاوم للخدوش والصدمات.

وستدعم الساعة الجديدة 12 نمطا رياضيا يشمل ركوب الدراجات، التنس، الركض، العدو، وستحتوي على مستشعر لرصد معدل ضربات القلب، ومستشعر لتتبع حالة المستخدم خلال النوم، بلوتوث، واي فاي.

وتتميز الساعة الجديدة بمقاومتها الماء والغبار وفق معيار IP68، وببطاريتها التي تجعلها تعمل لمدة 25 يوماً في حالة الاستخدام العادي، و10 أيام في حالة الاستخدام المكثف.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

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