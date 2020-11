أشهر الهواتف في الربع الـ3 من العام الجاري

لا شكّ أن عيون محبي التكنولوجيا تتطلع دائماً إلى أفضل الهواتف في 2020 التي أطلقتها الشركات لاختيار أحدها، وبكل تأكيد فإن اتخاذ قرار الشراء يعتمد على شيئين أساسيين هما المواصفات والسعر.

أصدرت شركة Canalys المتخصصة بإحصائيات أسواق الإلكترونيات تقريرا كشفت فيه عن الهواتف التي لقيت أكبر إقبال من قبل المشترين في الربع الـ3 من العام الجاري.

وحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن التقرير الصادر من الشركة فإن صدارة مبيعات الهواتف في الربع الـ3 من العام الجاري كانت من نصيب شركة سامسونغ، والتي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 2% مقارنة بالربع الذي سبقه، إذا باعت ما بين الشهر الـ6 والشهر الـ9 من هذا العام ما يقارب الـ 80.2 مليون جهاز.

أما المرتبة 2 بالنسبة لمبيعات الهواتف الذكية في الربع الـ3 من العام الجاري فاحتلتها شركة هواوي، والتي باعت قرابة 51.7 مليون هاتف، وتلتها شركة Xiaomi التي باعت نحو 47.1 مليون هاتف.

وفي المركز الـ4 من حيث مبيعات الهواتف في الفترة المذكورة جاءت شركة آبل التي باعت نحو 43.2 مليون هاتف، وجاءت بعدها شركة Vivo الصينية التي باعت قرابة 31.8 مليون هاتف ذكي.

ويرى الخبراء أن تأخر شركة آبل وتراجعها إلى المركز الـ4 في تصنيف المبيعات مرتبط بتأخرها في طرح أحدث جيل من هواتف آيفون، والمنافسة القوية التي تشكلها باقي الشركات بطرحها لهواتف ذكية ذات مواصفات ممتازة وأسعار منافسة.

