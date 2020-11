بكين: عدد محطات 5G في الصين يفوق ضعف عددها بالعالم أجمع

تربط شبكة 5G حاليا أكثر من 180 مليون جهاز في الصين، مع تزايد اهتمام العملاء بالتكنولوجيا، وتستعد الصين لزيادة تسريع تطوير 5G وتعزيز الاستثمار في هذا المجال الاستراتيجي.

صرح نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، ليو لينغ، بأنه تم بناء 700 ألف محطة 5G في أنحاء البلاد، مُشيرا إلى أن هذا الرقم يساوي ضعف عدد قواعد 5G في العالم.

ووفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”، أفادت 3 من أكبر شركات الاتصالات الحكومية الصينية بأنها سوف تزيد إنفاقها على 5G في عام 2020، ليصل إلى 180 مليار يوان (25 مليار دولار).

وتوقع رواد الصناعة أن استثمار الصين في شبكات الجيل الـ5 سوف يتجاوز 800 مليار يوان (121 مليار دولار) في الفترة من 2021 إلى 2025.

ووفقًا لآخر تحليل من الشركة العالمية للبيانات والتكنولوجيا (ERT)، أكثر من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم يبدأوا بعد بالاستخدام التجاري لـ 5G، الأمر الذي يضع معظم الدول الأوروبية خلف القوة الآسيوية عندما يتعلق الأمر بتطوير شبكات الجيل الـ5.

