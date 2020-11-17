متى سوف نرى الايفون القابل للطي؟ إليك موعد الإطلاق المتوقع!

الثورة القادمة في سوق الهواتف الذكية سوف تكون الهواتف القابلة للطي والتي بدأت بالفعل مع بعض هواتف سامسونج و هواوي، ونحن في انتظار قدوم شركات أخرى وفي مقدمتهم شركة ابل وهاتف الايفون القابل للطي الخاص بها.

الهواتف القابلة للطي في الوقت الحالي

فكرة الهواتف الذكية القابلة للطي تراود الشركات منذ سنوات وقد أنفقت عليها ولازالت الكثير من الوقت والجهد داخل معامل البخثث والتطوير. شركتا هواوي و سامسونج بدأتا بالفعل في توفير هواتف ذكية قابلة للطي للجمهور متاحة للشراء بداية من عام 2019 الماضي.

قدمت سامسونج هاتف Galaxy Fold ثم أتبعته بالجيل الثاني Galaxy Z Fold 2 عام 2020، وكذلك فعلت هواوي التي قدمت أول هاتف قابل للطي لها باسم Huawei Mate X ثم ألحقته بالإصدار الثاني هذا العام Huawei Mate XS.

الهواتف السابق ذكرها تعتمد على فكرة الهاتف الذي يتحول إلى جهاز لوحي بشاشة أكبر. الإصدارات الأولى من هذه الأجهزة تم رصد مشاكل فيها بسبب عدم متانة التصميم أو مشاكل في مفصلات الطي، وفي الإصدار الثاني تحسن التصميم أكثر وركزت الشركات على رفع مستوى المتانة في تلك الأجهزة.

لا ننسى أيضاً أن سامسونج قدمت أيضاً هاتف Galaxy Z Flip بفكرة مختلفة وهو الهاتف الذي يطوى على نفسه دون أن يتحول إلى جهاز لوحي.

لماذا تأخرت ابل في طرح الايفون القابل للطي؟

أحياناً لا تكون ابل سباقة في تبني تقنيات جديدة، ثم تفعل ذلك لاحقاً بعد اكتمال عمليات البحث والتطوير الخاصة بها. ولاشك أن فكرة الايفون القابل للطي ضمن خططها المستقبلية.

لعل تأخر ابل عن منافسيها يعود بالتأكيد لعدم جاهزية تلك التقنية لديها خاصةً وأنها لا تصنع شاشات الايفون بنفسها وإنما تعتمد على شركاء آخرين مثل سامسونج و LG. الشاشة القابلة للطي هي جوهر تلك الهواتف الجديدة مع التصميم الخارجي.

أيضاً حتى شركات مثل سامسونج و هواوي واجهت انتقادات واسعة لهواتفها القابلة للطي بسبب عدم متانة التصميم بشكل كافي، وعدم وجود خاصية مقاومة الماء، والسعر المرتفع المبالغ فيه. بالنأكيد ابل سوف تحاول تجنب الأخطاء التي وقعت فيها سامسونج و هواوي.

متى سنرى الايفون القابل للطي؟

بحسب صحيفة Economic Daily الصينية فإن ابل حالياً تختبر بعض الإصدارات الأولية من هاتف الايفون القابل للطي بالتعاون مع شركائها داخل الصين.

سامسونج ستكون الشركة الموردة للشاشات بينما ستعمل شركة تدعى New Nikko على إنتاج المفصلات، وهي ذات الشركة المسئولة عن إنتاج مفصلات أجهزة الماك بوك.

التقرير أشار أيضاً إلى أن هاتف الايفون القابل للطي سوف يتم إطلاقه بحلول عام 2022 المقبل.