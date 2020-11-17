الكشف عن مبيعات الهواتف في الربع الأخير من 2020

كشفت شركة Canalys المتخصصة بإحصائيات أسواق الإلكترونيات من خلال تقرير نشرته عن الهواتف التي حازت على أكبر إقبال من المشترين في الربع الأخير من 2020.

واحتلت شركة سامسونغ صدارة مبيعات الهواتف حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي وباعت الشركة ما يقارب الـ 80.2 مليون جهاز في الفترة ما بين الشهر الـ6 والـ9.

وحصلت شركة هواوي على المرتبة الثانية من نفس الفترة بواقع 51.7 مليون هاتف وبعدها شركة Xiaomi التي باعت نحو 47.1 مليون هاتف أما المركز الرابع فحصلت عليه شركة آبل بواقع 43.2 مليون هاتف.

وأرجع الخبراء السبب وراء تأخر شركة آبل وتراجعها للمرتبة الرابعة بالقائمة الى التأخير في طرح جهازها الجديد من ايفون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا