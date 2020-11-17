عاجل – هواوي تؤكد رسميًا أنها ستبيع شركة أونور بالكامل

بعد مرور أسابيع طويلة من الإنكار ومن المغالطات الإعلامية، أكدت هواوي اليوم أنها ستبيع شركة أونور والأعمال الخاصة بها بالكامل وذلك بالطبع بسبب الحظر الأمريكي الذي عصف بالعملاقة الصينية، يأتي هذا بسبب أن هواوي تضررت بشدة من الحظر الأمريكي، وهو ما جعل الأمر مستحيل لاستكمال إنتاج وتطوير الهواتف الذكية تحت العلامتين أونور وهواوي سويًا!

هواوي تؤكد رسميًا أنها ستبيع شركة أونور بالكامل

طبقًا لتصريح مشترك خرج عن أكثر من 40 شركة مشتركة في صفقة بيع شركة أونور، فالشركة ستباع لعدد كبير من الشركات بشكل جماعي منهم الشركة الصينية للاتصالات China Telecom جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الشركات الخاصة والحكومية.

الشركات الداخلة في الصفقة مجتمعين سوف يقومون بإنشاء شركة جديدة كليًا، ومن ثم سيتم شراء شركة أونور لصالح هذه الشركة الجديدة والتي ستحمل الاسم Shenzhen Zhixin New Information Technology وذلك حتى تكون الأمور قانونية، لكن الأمر السيء هو أنه وبعد أن تتم عملية البيع فشركة هواوي لن تمتلك ولا سهم واحد في أونور!

التصريح الرسمي لم يكشف عن السعر النهائي للصفقة، لكن التقارير السابقة وكما شاركناكم أيضًا تؤكد أن المبلغ الإجمالي قد يصل إلى 100 مليار يوان صيني، وهو مبلغ يكافئ 15.2 مليار دولار أمريكي، يُذكر أيضًا أن شركات صينية متخصصة في المجال التقني مثل شاومي أبدت اهتمام في الدخول لهذه الصفقة، وهذا نظرًا لقيمة العلامة التجارية لشركة Honor ولبراءات الاختراع التي تمتلكها.