شركة “فايرز”: 50 مليون جرعة من لقاح كورونا نهاية العام الحالي.. والتطعيم بشكل موسمي سيكون سيناريو محتمل

توقعت شركة “فايزر” الأمريكية للأدوية الثلاثاء، توفير نحو 50 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا نهاية العام الحالي و1.3 مليار جرعة مع نهاية العام المقبل.

وأوضح مسؤولي الشركة أن اللقاح صُنع من شيفرة جينية للفيروس التاجي تحفز الجسم على إنتاج أجسام مضادة تساعد على تعزيز الاستجابة المناعية ضد العدوى، وذلك يستدعي الحصول على جرعتين من اللقاح بينهما فاصل زمني مدته 3 أسابيع وفق لما ننشره موقع “الكونسلتو” الطبي.

وأشارت الشركة إلى أن التطعيم بشكل موسمي سيكون سيناريو محتمل، وما زال هناك الكثير لنتعلمه عن المرض والفيروس والطبيعة الوقائية قبل التوصل إلى استنتاجات معينة.

وقالت الشركة إن الدراسة جرت على 43 ألف و538 مشارك، وحوالي 42% من إجمالي المشاركين و30% من المشاركين الأمريكيين أتوا من خلفيات متنوعة عرقيا وتتراوح أعمارهم ما بين 12 و85 سنة.

يُشار إلى شركة “فايزر” الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضي، أن نسبة نجاح لقاحها المضاد لفيروس كورونا بلغت 90% بعد تحقيقه نتائج مذهلة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بحسب الشركة.

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