فيراري تكشف عن تحفتها الفنية لمحبي السيارات المكشوفة

أعلنت شركة فيراري عن نسخة متطورة لسيارة SF90 Stradale التي أطلقت قبل سنة ونصف تقريباً وتعد من بين أجمل السيارات الرياضية الهجينة وأكثرها تميزاً.

وأولى المصممون اهتمامهم لسيارة SF90 Spider بالعناية الفائقة لكل تفاصيل السيارة خصوصاً للهيكل الخارجي الذي صمم بانسيابية عالية مع المصابيح وفتحات الهواء وصولاً لتصميم غطاء المحرك من الخلف.

وتعتمد السيارة على محرك بنزين بـ8 أسطوانات وعزم 780 حصانا وتحتوي على نظام دفع رباعي وعلبة سرعة بـ8 سرعات مع أنظمة تناسب مختلف الطرقات فضلاً عن نظام eDrive الذي يمكنها الإعتماد على المحركات الكهربائية فقط.

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