كورونا.. مع اقتراب اللقاح ظهور أعراض «غير متوقعة»

بينما شركات عالمية كبري تضع لمساتها الأخيرة على لقاحات مضادة للعدوى. كشفت دراسة طبية حديثة، عن أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست”، فإن قائمة الأعراض الجديدة لفيروس كورونا المستجد تضم كلا من اضطراب السكر في الدم والجهاز الهضمي مثل الإسهال، إضافة إلى الشعور بالإعياء والضعف.

وقام الباحثون بتحليل بيانات 12 ألف شخص دخلوا إلى أقسام الطوارئ في 5 مستشفيات بولاية نيويورك التي تعد من الأكثر تأثرا بالوباء في الولايات المتحدة.

وأظهرت النتائج أن 57.5% من مرضى “كورونا المستجد” الذين دخلوا المستشفى، اشتكوا من الضعف وحالة من التشويش الذهني.

والمعروف في الوقت الحالي، أن أعراض فيروس كورونا المستجد تتراوح بين فقدان حاستي الشم والتذوق، إضافة إلى ارتفاع الحرارة وضيق التنفس أو الشعور بالعياء.

في غضون ذلك، قال 55.5% من المرضى إن مستوى السكر لديهم أصبح خارج السيطرة من جراء الإصابة بالعدوى التي ظهرت في الصين، أواخر العام الماضي، ثم تحولت إلى جائحة عالمية.

وأبلغ 51.4% من المرضى عن اضطرابات في الجهاز الهضمي، أما الذين تفوق أعمارهم 65 عاما فاشتكوا من الإسهال.

وأشار الباحثون إلى أن المرضى الذين عانوا من الجفاف (نقص السوائل) والتشويش الذهني وارتفاع السكر في الدم كانوا من الأكثر عرضة للوفاة بسبب “كورونا المستجد”.

وحسب مانقلت شبكة “سكاي نيوز” عن الدراسة إن من شأن نتائجها أن تساعد المستشفيات على تحديد المرضى الأكثر حاجة إلى الرعاية الطبية، أي ذوي الأولوية.

ويقول الباحث في المدرسة الطبية “ماونت سيناي” بنيويورك، كريستوفر كليفورد، وهو أحد المشاركين في الدراسة، إن هذه النتائج تعين أيضا على رصد المصابين المحتملين بالفيروس.

ويراهن الخبراء على حاملي فيروس كورونا، في وقت مبكر، من أجل عزلهم، ووقف مخالطتهم للآخرين، أو تقديم العلاج لهم في حال ظهرت عليهم الأعراض.

