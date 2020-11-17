سامسونج تحضر لإطلاق تطبيق Private Share مع سلسلة جالكسي S21 – تعرف عليه

الآن معظم هواتف جالكسي تدعم خاصية Quick Share لمشاركة الملفات، وهي الخاصية التي بدأت في الانتشار مع إطلاق سلسلة جالكسي S21، لكن يبدو أن سامسونج لن تتوقف هنا، حيث أنها بدأت في تطوير تطبيق Private Share لينطلق مع سلسلة جالكسي S21 طبقًا لتقرير حديث! لكن تطبيق Private Share الجديد ليس بأي تطبيق لمشاركة الملفات، بل أنه تطبيق حريص جدًا على الأمان والخصوصية، ويكفي أنه يعتمد خواص تكنولوجيا البلوكتشين!

تعرف على تطبيق Private Share الجديد مع تكنولوجيا البلوكتشين

التقرير الجديد بقترح أن التطبيق قادم رسميًا مع سلسلة جالكسي S21 في شهريّ يناير وفبراير المقبلين، والتطبيق الجديد يعتمد على تكنولوجيا السلسلة Blockchain، وهي التكنولوجيا التي تعتمد عليها العملات الرقمية مثل البيتكوين، وتستخدم في الأعمال الدقيقة والتي لا تقبل أي تسريب أو فقدان للبيانات.

التطبيق الجديد سيستخدم لنقل ومشاركة الملفات بين أي جهازين من سامسونج يدعما الخاصية، وسيتم مسح الملف المنقول من عند الطرف الآخر بعد فترة يحددها المرسل تلقائيًا! كما أن التطبيق سيمنع المستلم من إعادة إرسال الملفات لأي شخص آخر، ويُقترح أيضًا أنه سيكون من غير الممكن أن يتم عمل لقطة شاشة لأي من الملفات المنقولة بالتطبيق.

تطبيق Private Share سيعمل بنفس طريقة عمل تطبيق Quick Share الموجود في هواتف جالكسي حاليًا، ولكي يتم نقل الملفات من خلاله فيجب أن يكون البرنامج الجديد موجود لدى الطرفين، ولا نعلم بعد ما إذا كان سيكون مدمجًا في واجهة OneUI 3.0 أم سيستلزم تحميله لاحقًا.

يُذكر أن سلسلة جالكسي S21 قادمة رسميًا -من حيث الإعلان عنها- في شهر يناير، بينما ستتوفر في الأسواق في كافة البلدان بدايةً من أواخر يناير أو أوائل فبراير، وهو أمر لم نراه من قبل! يبدو أن سامسونج وجدت أن أبل تأخرت في إطلاق آيفون 12، فأرادت هي أن تُبدّر في إطلاق جالكسي S21!

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