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جدة تلد “حفيدتها” نيابة عن ابنتها!

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في حادثة غير مألوفة قامت الأمريكية جولي لوفينج البالغة من العمر 51 عاماً بلعب دور الأم البديلة نيابةً عن ابنتها التي تعاني من العقم.

وفي مطلع نوفمبر الجاري ولدت الجدة التي تعيش في مدينة شيكاغو الأمريكية حفيدتها من ابنتها برينا لوكوود وزوجها آرون.

وأعلنت برينا عن ولادة طفلتها من خلال حسابها على إنستجرام، وقالت إنّ أمها حققت لها حلم حياتها بإنجاب الأطفال.

من جهةٍ أخرى قالت الجدة إنّها اقترحت على ابنتها الأمر، وقالت إنّ ابنتها لم توافق في البداية ووصفتها بالمجنونة، قبل أن توافق بعدما تأكدت من قدرة والدتها الصحية على الحمل.

يذكر أنّ الأم وابنتها وثّقتا على حسابهما الرسمي في إنستغرام رحلة الحمل الصعبة التي انتهت بإنجاب الحفيدة براير جولييت لوكوود.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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