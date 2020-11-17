جدة تلد “حفيدتها” نيابة عن ابنتها!

في حادثة غير مألوفة قامت الأمريكية جولي لوفينج البالغة من العمر 51 عاماً بلعب دور الأم البديلة نيابةً عن ابنتها التي تعاني من العقم.

وفي مطلع نوفمبر الجاري ولدت الجدة التي تعيش في مدينة شيكاغو الأمريكية حفيدتها من ابنتها برينا لوكوود وزوجها آرون.

وأعلنت برينا عن ولادة طفلتها من خلال حسابها على إنستجرام، وقالت إنّ أمها حققت لها حلم حياتها بإنجاب الأطفال.

من جهةٍ أخرى قالت الجدة إنّها اقترحت على ابنتها الأمر، وقالت إنّ ابنتها لم توافق في البداية ووصفتها بالمجنونة، قبل أن توافق بعدما تأكدت من قدرة والدتها الصحية على الحمل.

يذكر أنّ الأم وابنتها وثّقتا على حسابهما الرسمي في إنستغرام رحلة الحمل الصعبة التي انتهت بإنجاب الحفيدة براير جولييت لوكوود.

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