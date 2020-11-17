“دراسة إنجليزية”: استخدام غسول الفم قد يحمي من الإصابة بكورونا

كشفت النتائج الأولية لدراسة أجرتها جامعة “كارديف” الإنجليزية بأن غسول الفم الذي يحتوي على ما لا يقل عن 0.07 في المائة من “كلوريد السيتبيريدينيوم” قد يكون قادراً على مكافحة كورونا .

وبحسب صحيفة الإندبندنت، يمكن أن يصبح غسول الفم جزءاً حيوياً من الروتين اليومي للأشخاص، بعد أن وجدت الاختبارات المعملية أنه يمكن أن يقضي على فيروس كورونا في غضون 30 ثانية.

وأجرى العلماء اختبارات في مختبر الجامعة عن طريق محاكاة ظروف ممر الأنف، البلعوم لدى الشخص واستخدام منتجات غسول الفم.

ولمعرفة مدى فاعلية غسول الفم في تقليل مستويات كورونا في لعاب المرضى ستقام تجارب سريرية في مستشفى جامعة”كارديف” في “ويلز” حيث من المتوقع نشر النتائج في أوائل عام 2021.

والجدير بالذكر أن شركة “موديرنا” الأمريكية لتصنيع الأدوية قد طورت لقاحا جديدا للوقاية من كورونا فعّاليته 95%، ويأتي هذا الإعلان عقب إعلان شركة “فايزر” عن لقاحها هي أيضا ما قد يسهم في وضع حد للوباء الذي يجتاح العالم.

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