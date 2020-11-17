مشكلة في الشاشة و اللمس في هاتف ايفون 12 ميني – تعرف عليها قبل الشراء!

هاتف ايفون 12 ميني بدأ إطلاقه بالفعل في الأسواق وبعد شرائه أورد الكثير من مالكي الهاتف الجديد مشكلة غريبة في الشاشة واللمس.

عبر منتدى ابل الرسمي وعبر منتديات أخرى مثل Reddit تداول مالكو هاتف ايفون 12 ميني الجديد مشاكل بخصوص عدم استجابة الشاشة للمس في بعض الأحيان عند تركيب زجاج حماية، أو غطاء خلفي، أو كلاهما معاً.

المشكلة تحديداً في حساسية الشاشة للمس ويظهر ذلك بشكل واضح في شاشة القفل عندما يحاول المستخدم السحب لأعلى أو الضغط على زر الفلاش أو الكاميرا إذ لا تستجيب الشاشة أو تكون الاستجابة خاطئة وغير صحيحة.

هذه المشكلة وفقاً لتجارب مستخدمين أخرين تظهر فقط بعد تركيب زجاج الحماية أو غطاء الخلفية وتختفي عند إزالتهم أو عند توصيل الهاتف بالشاحن.

بعض المستخدمين الآخرين أفادوا أن تعطيل خاصية الضغط الخلفي Back Tap يؤدي إلى تحسين استجابة الشاشة للمس.

حتى الآن لم تعلق ابل رسمياً على الأمر، وليس هناك إشارة واضحة على مدى انتشار هذه المشكلة بين عموم المستخدمين وإذا ما كانت متعلقة بالجهاز نفسه ومكوناته المادية أم مشكلة في النظام.

عند الشراء عليك الحذر من هذه المشكلة والإبلاغ عنها إذا واجهتك فوراً للجهة التي اشتريت منها الهاتف، في انتظار ما ستسفر عنه قادم الأيام.