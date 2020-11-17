حرص رجال الأعمال على إنشاء العديد من دور السينما الفريدة من نوعها في العالم؛ ليجذبوا إليها عشاق الفن السابع إليها.

وأُدخلت على هذه القاعات العديد من التقنيات الحديثة؛ من أجل منح عشاق السينما تجربة فريدة من نوعها أثناء مشاهدة الأفلام.

ويوجد في العالم عدد كبير من دور السينما المميزة، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على أشهر دور السينما في العالم.

أشهر دور السينما في العالم

1- السينما العائمة في تايلاند:

افتتحت هذه السينما في مارس 2012 في جزير كودو التايلاندية بالتزامن مع مهرجان فيلم “على الصخور ياو نوي”.

وتتميز هذه السينما بإمكانية مشاهدة الأفلام في الهواء الطلق، وتعدّ مثالية للمشاهدين في ظل انتشار فيروس “كورونا”.

2- مسرح أوريندا في أمريكا:

قاعة سينما مميزة تقع في أوكلاند في كاليفورنيا الأمريكية، صُمّمت على شكل المسارح القديمة، وتم افتتاحها في العام 1941.

تتميز هذه القاعدة بتصميمها المعماري المميز الذي يُعيد المشاهدين للعصور التاريخية القديمة.

3- قاعة UGC في بلجيكا:

تعدّ هذه القاعة من أقدم قاعات السينما في العالم، إذ يعود تاريخ تشييدها للعام 1932.

صمّمها المهندس المعماري مارسيل شابوت، وتم تصنيفها ضمن التراث الثقافي البلجيكي، وتتميز بسقفها الذهبي ومقاعدها الحمراء التي تمنح المشاهد فرصة ممتعة لمتابعة الأفلام.

4- سينما نادي أورانج في الصين:

قاعة سينما مميزة تمنح المشاهد خدمة “ستة نجوم”، وتتألف هذه السينما من قاعة كبيرة تحتوي بداخلها على عددٍ من القاعات الصغيرة المخصصة لعرض أفلام لعدد قليل من المتفرجين.

وتقدم هذه القاعة خدمة رائعة من المأكولات والمشروبات، لكن حضور الفيلم فيها يحتاج لميزانية كبيرة.

5- سينما الهواء الطلق في إيطاليا:

قاعة سينما صيفية تقع في ساحة ماجوري، لا تحتوي على سقف، ويحيط بها جدران مسرحها الرائع، ويُعدّ حضور الفيلم في هذه القاعة أمرًا رائعًا وتجربة فريدة من نوعها بالنسبة لعشاق السينما.

6- قاعة مسرح Winter Garden في أمريكا:

تُعّد هذه القاعة من قاعات السينما التاريخية، تم تصمميها من قبل المهندس الأمريكي توماس جورج لامب.

افتتحت هذه القاعة في العام 1914 قبل إعادة ترميمها في العام 1981، وتتميز بتصميمها الساحر الذي يمنح المشاهد تجربة فريدة من نوعها.

7- قاعة The Fimnachte am Elbufer في ألمانيا:

قاعة سينما مميزة في الهواء الطلق، تقع بالقرب من نهر الألب، وتُعدّ مناسبة لحضور الأفلام في فصل الصيف.

8- قاعة سينما أولمبيا للموسيقى في فرنسا:

تُعدّ هذه القاعة من أجمل قاعات السينما في العالم، وتتميز بتصميمها الرائع الذي يجعل المشاهد يسترخي؛ فالإضاءة مميزة، والمقاعد مصممة على هيئة سرير بجميع تجهيزاته للمحافظة على خصوصية المشاهدين.

9- مطعم ومسرح الخيال العلمي في أمريكا:

يقع هذا المسرح في فلوريدا، وتحديدًا في استديوهات ديزني هوليوود.

تتميز بعرض الأفلام في الهواء الطلق بسيارات قديمة مكشوفة أمام شاشة سينما عملاقة، وتختص بعرض أفلام الخيال العلمي.

10- سينما هوت تيوب في بريطانيا: تقع هذه القاعة في العاصمة الإنجليزية لندن، وافتتحت عام 2012 وتتميز بمقاعدها التي صممت على شكل حوض استحمام ساخن مما يمنح المشاهدة تجربة مميزة أثناء متابعة أفلامه المفضلة.

11- مسرح الجين والحديقة الشتوية في كندا:

تُعدّ هذه القاعة من أجمل وأكبر دور السينما في العالم، وتتميز بوجودها داخل حديقة غناء، وتُعدّ مناسبة لعرض أفلام المغامرات وتجعل المشاهد يعيش أجواءها بشكلٍ كبير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية