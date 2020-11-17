دراسة جديدة: تأثيرات إيجابية لألعاب الفيديو على الأطفال

أظهرت دراسة جديدة قام بها علماء تابعون لجامعة أوكسفورد أنّ ممارسة ألعاب الفيديو تؤثر بشكل إيجابي على الأطفال.

وقام العلماء خلال هذه الدراسة بمراجعة بيانات بعض الألعاب من أجل دراسة العلاقة بين سلوك اللعب والصحة العقلية، ووجدوا أنّ الأطفال الذين يستمتعون خلال اللعب تتحسن صحتهم العقلية.

وقال الباحثون إنّ نتائج الدراسة تُظهر عدم خطورة الألعاب على صحة الأطفال، وأكدّوا تأثير العوامل النفسية على رفاهية الشخص.

وأشار العلماء لحاجة صانعي السياسات إلى أدلة موثوقة وقوية وذات مصداقية عالية تسلط الضوء على التأثيرات الإيجابية التي من الممكن أن تحدثها الألعاب على الصحة العقلية العالمية

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