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كورونا يخطف حياة بطل السينما الهندية سوميترا شاترجي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فُجِعَ الوسط الفني الهندي برحيل الممثل البنغالي سوميترا شاترجي عن عمر يناهز 85 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وكان بطل السينما الهندية الشهير قد دخل مستشفى بيل الواقع في كالكوتا يوم 6 أكتوبر الماضي بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا، ليُنقل بعدها للعناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية بسبب اختلالات في وظائف كليتيه وجهازه العصبي.

ونعى نايندرا مودي رئيس وزراء الهند الممثل الراحل ووصف رحيله بالخسارة الكبيرة للسينما الهندية.

يذكر أنّ الممثل الراحل قدّم للسينما الهندية خلال مسيرته التي دامت لـ61 عاماً أكثر من 300 فيلم بدأها بفيلم “عالم أبو” الذي عُرض في العام 1959.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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