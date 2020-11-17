فريق “معا نتعافى”: مركز عزل زليتن يشهد وضعا صعبا لارتفاع حالات الإصابة

قال عضو فريق “معا نتعافى” ومسؤول الدعم اللوجستي أحمد محمد المريمي، الثلاثاء، إن الوضع بمركز العزل بزليتن متدهور جدا؛ لارتفاع حالات الإصابة، والنقص الحاد في الكوادر الطبية والمعدات الصحية للمصابين.

وأوضح المريمي، في تصريح للرائد، أن المركز يشهد حالة ازدحام شديد ما اضطر لإخراج واستقبال الحالات اليوم في 4 سيارات إسعاف وسيارتين خاصتين، مع إخراج بعض المعدات الصحية لهم، لافتا أن حالات الوفاة بلغت ما يقارب 60 حالة منذ افتتاح المركز.

وأشار المريمي إلى أن الفريق عمل من يوم الجمعة على استبدال أسطوانات الأكسجين من الحالات المنتهية إلى الحالات التي تقدر نسبة شفائها بـ 70%، لافتا أن المركز يستقبل حالات من تاورغاء والقره بوللي ومسلاته والخمس والعمامرة وترهونة ونسمه ومزدة وزليتن؛ لمجهودات الفريق، وخدمات الرعاية الجيدة.

وبينّ المريمي، أن المركز أطلق عددا من المناشدات لأهل الخير ولوزارة الصحة، لافتا أن عدد من الأطباء تركوا المركز؛ لعدم حصولهم على مرتباتهم، ولإصابه عدد كبير منهم، مشيرا إلى أن اليوم التحق عدد من الأطباء لموازرة زملائهم في هذه المحنة.

يشار إلى أن مركز عزل زليتن افتتح منذ بداية انتشار وباء كورونا في مارس الماضي من قبل فريق”معا نتعافى” وبمجهودات ومصاريف من أهل الخير.

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