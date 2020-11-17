شيرين تكشف عن موعد حفلها الأول بعد كورونا

كشفت الفنانة المصرية شيرين عن موعد حفلها الأول في مصر بعد انتشار كورونا، وقالت الفنانة المصرية إنّها ستقدم حفلاً فنياً مباشراً بمناسبة افتتاح مدينة الجلالة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

كما أعلنت النجمة المصرية عن تحضيرها ميني ألبوم بالإضافة لألبوم جديد من إنتاج شركة روتانا.

وتطرقت شيرين لمسألة دخولها عالم التمثيل من خلال مشاركتها في فيلم سينمائي غنائي استعراضي من إنتاج وليد منصور، وقالت إنّها تفكر في الأمر، لكنّها لم تحسم قرار عودتها للتمثيل.

وطلبت النجمة المصرية من متابعيها الاهتمام بأخبار زوجها الملحن حسام حبيب، وقالت إنّه يملك مشروعاً فنياً لا يقل عن مشروعها، ويحتاج للدعم ليُظهر أفضل ما لديه.

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