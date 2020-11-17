في “كوكب اليابان”.. روبوت يفرض ارتداء الكمامة

في إطار سعيه لدفع الناس على الالتزام بالكمامات قام متجر نادي سيريزو أوساكا لكرة القدم بتعيين الروبوت روبوفي في وظيفة التّحقق من ارتداء الزبائن للكمامات.

وزودت الشركة المصنعة للروبوت روبوفي روبوتها بمعلومات حول تصميم المتجر، وكاميرا وأجهزة استشعار لمراقبة حركة الناس، وأجهزة لقياس المسافات بينهم.

وسيعمل روبوفي على توجيه الناس في مختلف أنحاء المتجر، كما سيطلب بكل أدب من جميع الأشخاص ارتداء الكمامات.

وقال مطورو الروبوت إنّ الناس ستشعر بالخجل عندما يطلب منها روبوفي ارتداء الكمامة أكثر من أن يطلب منها إنسان آخر.

وتستعد اليابان لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا من خلال فرض تدابير احترازية تخفف من تأثيرها.

يذكر أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليابان تجاوز 119 ألف إصابة توفي منهم أكثر من 1908 أشخاص.

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