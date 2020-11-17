بسبب العقوبات الأمريكية.. هواوي تبيع Honor

أعلنت شركة هواوي الصينية عن بيعها العلامة التجارية Honor لشركة Shenzhen Zhixin New Information Technology.

ووفق الاتفاقية المُوقعة بين الشركتين فإنّ الشركة الجديدة ستستحوذ على كامل العلامة التجارية هونر، مع حماية المصالح الخاصة بالمستهلكين، الموردين، والشركاء أيضاً.

وأكدت هواوي بقاء الإدارة في شركة هونر على ما هي عليه، وعدم تأثير الاتفاقية على عملية تطوير Honor.

وبررت تقارير واردة من شركة هواوي بيعها للعلامة التجارية هونر برغبتها بمواجهة العقوبات الأمريكية التي أثرت عليها بشكلٍ واضح.

يذكر أنّ شركة Shenzhen Zhixin New Information Technology تأسست على يد مجموعة من المستثمرين والشركات في مجموعة تضم 30 وكيلاً وموزعاً، وستشرف الشركة خلال الفترة القادمة على عمليات الإنتاج والتوزيع واتخاذ القرارات الفنية في هونر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية