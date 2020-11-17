“هايبر إكس” تطلق ميكروفوناً مناسباً لصناع المحتوى

كشفت شركة هايبر إكس عن ميكروفون جديد بمواصفات مميزة مناسبة لصناع المحتوى ومقدمي خدمات البث المباشر أطلقت عليه Hyper X SoloCaTM USB.

ويتميز الميكروفون الجديد بإمكانية تسجيل الصوت بميزة Plug N Play، وميزة النقر لكتم الصوت التي تدل على حالة كتم الصوت عندما يومض مؤشر LED الأحمر.

ويوفر هذا الجهاز صوتاً واضحاً ومثالياً لناقلي البث المباشر، ومقدمي المحتوى، والطلاب والعاملين في المنزل، لأنّه يَستخدم نمطاً قطبياً أكثر حساسية لمصدر الصوت.

وزودت هايبر إكس ميكرفونها بحامل قابل للدوران، مع أوضاع إمالة قابلة للتعديل تساعد المستخدم على وضعه في الأماكن الصغيرة والضيقة.

وسيعمل ميكروفون Hyper X SoloCaTM USB بشكل متوافق مع أجهزة الكمبيوتر، البلاي ستيشن، ومنصات البث الرئيسية.

يذكر أنّ هايبر إكس ستطلق الميكروفون الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 65 جنيه إسترليني.

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