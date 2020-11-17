واتساب يبدأ اختبار ميزة “القراءة لاحقاً”

في إطار سعيها لتحديث تطبيق واتساب بدأت شركة فيسبوك الأمريكية باختبار ميزة Read Later (القراءة لاحقاً) التي ينتظرها الكثير من الناس في الإصدار الخاص من واتس آب لأنظمة الأندرويد.

وتسعى فيسبوك من خلال الميزة الجديدة إلى توفير الراحة للمستخدمين، حيث لن يصدر عن الدردشات التي تصلها رسائل جديدة والمفعل عليها ميزة القراءة لاحقاً أي إشعارات.

وأكدّت فيسبوك تكامل الميزة الجديدة مع ميزة وضع الإجازة التي تعمل على إبقاء المحادثات التي تم تجاهلها مؤرشفة ومخفية من العرض حتى مع تلقي المستخدم رسائل جديدة.

يذكر أنّ ميزة القراءة لاحقاً لا تزال في المراحل التجريبية، ولم تفصح الشركة الأمريكية عن موعد وصولها لجميع المستخدمين.

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