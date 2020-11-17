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لمحبي البيض.. لهذه الأسباب لا تُكثروا من تناوله

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت دراسة جديدة قام بها باحثون تابعون لجامعة جنوب أستراليا أنّ الإكثار من تناول البيض يؤدي للإصابة بمرض السكري.

وقام الباحثون خلال الدراسة بمراجعة بيانات 8545 شخصاً صينياً بالغاً وعمدوا للمقارنة بين استهلاك البيض ومستويات السكر في الدم، وأظهرت نتائج الدراسة أنّ تناول بيضة واحدة يومياً يزيد خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة 60%.

وقال الباحثون إنّ استهلاك أكثر من 38 غراماً من البيض يومياً على المدى الطويل يرفع خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري لـ25% مقارنة مع 60% بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون 50 غراماً من البيض يومياً.

وأكدّ الباحثون احتواء البيض على 187 مليغرام من الكوليسترول، بالإضافة لـ7 غرامات من البروتين الذي يتحول للغلوكوز عند الإكثار منه.

يذكر أنّ الجمعية الأمريكية للمصابين بالسكري تنصح بوضع حد للكوليسترول عند 200 مليغرام يومياً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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