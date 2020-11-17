خبر سار لعُشّاق الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون

أكدّ الممثل الأمريكي الشهير سيلفستر ستالون مشاركته في فيلم الفرقة الانتحارية 2 المتوقع عرضه في صيف العام 2021.

وأعلن مخرج العمل جيمس جان الخبر من خلال نشره لصورة تجمعه بالممثل الأمريكي الشهير على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام.

وعبّر المخرج عن سعادته للعمل مع الممثل الكبير في فيلم الفرقة الانتحارية 2، ووصفه بالممثل العظيم.

ولم يفصح المخرج جيمس جان عن الدور الذي سيلعبه النجم الأمريكي في العمل الذي سيشهد مشاركة نخبة من نجوم السينما العالمية كجون سينا، مارجوت روبي وإدريس ألبا.

يذكر أنّ الشركة المنتجة للفيلم حددت تاريخ 2 أغسطس 2021 كموعد أولي لعرض الفيلم في صالات السينما.

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