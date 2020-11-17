ألماني يصطاد قنبلة من الحرب العالمية الثانية

تفاجأ صياد ألماني لم تُكشف هويته باصطياده قنبلة من الحرب العالمية الثانية أثناء قيامه برحلة صيد في أحد روافد نهر الراين.

وقال الصياد الألماني إنّ القنبلة علقت بسنارته أثناء صيده الأسماك في نهر زيغ الواقع في ولاية راينلاند بفالتس غربي ألمانيا.

وقام الصياد الألماني بتسليم القنبلة التي بلغ طولها 7.5 سم لهيئة التخلص من الذخائر التي قامت بإبطال مفعولها بواسطة فريق المختصين الموجود فيها.

ودعت الشرطة الألمانية الأشخاص الذين يعثرون على متفجرات لم تنفجر من مخلفات الحرب العالمية الثانية إلى إبلاغهم عنها لتقوم بتفكيكها وإبطال مفعولها.

يذكر أنّ الأراضي الألمانية مليئة بمتفجرات لم تنفجر من الحرب العالمية الثانية، حيث يعثر السكان بشكل مستمر على هذه القنابل والمتفجرات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية