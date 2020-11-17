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ألماني يصطاد قنبلة من الحرب العالمية الثانية

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأ صياد ألماني لم تُكشف هويته باصطياده قنبلة من الحرب العالمية الثانية أثناء قيامه برحلة صيد في أحد روافد نهر الراين.

وقال الصياد الألماني إنّ القنبلة علقت بسنارته أثناء صيده الأسماك في نهر زيغ الواقع في ولاية راينلاند بفالتس غربي ألمانيا.

وقام الصياد الألماني بتسليم القنبلة التي بلغ طولها 7.5 سم لهيئة التخلص من الذخائر التي قامت بإبطال مفعولها بواسطة فريق المختصين الموجود فيها.

ودعت الشرطة الألمانية الأشخاص الذين يعثرون على متفجرات لم تنفجر من مخلفات الحرب العالمية الثانية إلى إبلاغهم عنها لتقوم بتفكيكها وإبطال مفعولها.

يذكر أنّ الأراضي الألمانية مليئة بمتفجرات لم تنفجر من الحرب العالمية الثانية، حيث يعثر السكان بشكل مستمر على هذه القنابل والمتفجرات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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