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قفزة بالمظلة كادت تودي بحياة مُسن.. شاهد الفيديو

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجا مُسن أسترالي يبلغ من العمر 91 عاماً من حادثة قفز بالمظلة كادت أن تودي بحياته.

وقالت الشرطة الأسترالية إنّ المُسن -الذي لم تَكشف هويته- سقط بالبحر بعدما حاول القفز بالمظلة بالقرب من ساحل وايوود شمال سيدني.

وقام سكان المنطقة بإخراج المُسن من الماء ريثما وصلت فرق الإسعاف التي قامت بنقله إلى مستشفى رويال نورث شور في سيدني.

وقال المسعفون إنّ المُسن أصيب ببعض الرضوض والكدمات غير الخطيرة والتي لم تؤثر على صحته.

يذكر أنّ مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشار صور التُقطت لعلمية إنقاذ المُسن الأسترالي تُظهره يمشي رفقة المسعفين في حين كانت ساقه اليسرى مغطاة بضمادة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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