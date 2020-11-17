قفزة بالمظلة كادت تودي بحياة مُسن.. شاهد الفيديو

نجا مُسن أسترالي يبلغ من العمر 91 عاماً من حادثة قفز بالمظلة كادت أن تودي بحياته.

وقالت الشرطة الأسترالية إنّ المُسن -الذي لم تَكشف هويته- سقط بالبحر بعدما حاول القفز بالمظلة بالقرب من ساحل وايوود شمال سيدني.

وقام سكان المنطقة بإخراج المُسن من الماء ريثما وصلت فرق الإسعاف التي قامت بنقله إلى مستشفى رويال نورث شور في سيدني.

وقال المسعفون إنّ المُسن أصيب ببعض الرضوض والكدمات غير الخطيرة والتي لم تؤثر على صحته.

يذكر أنّ مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشار صور التُقطت لعلمية إنقاذ المُسن الأسترالي تُظهره يمشي رفقة المسعفين في حين كانت ساقه اليسرى مغطاة بضمادة.

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