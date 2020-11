«جيف بيزوس» يربح في أقل من 6 ثوانٍ يعادل مجموع الرواتب الشهرية لشخص عادي طوال حياته

رغم جائحة الوبائية العالمية لفيروس كورونا والانخفاض الحاد في المؤشرات الاقتصادية والمالية لجميع دول العالم، فإن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون الأمريكية جيف بيزوس يمضي عاماً مالياً رائعاً ويشهد على نمو ثروته بطريقة لا تصدق.

وأصبح بيزوس أول شخص في العالم تجاوز ثروته 200 مليار دولار، وهو يربح في أقل من 6 ثوانٍ ما يعادل مجموع الرواتب التي يحصل عليها شخص “عادي” طوال حياته، حسبما ذكرت إذاعة مونت كارلو عن موقع Unilad الإخباري البريطاني.

خلال يوم واحد قفزت ثروته 13 مليار دولار وكان يكسب كل 5.56 ثانية ما يعادل راتب حياة للفرد “العادي” في الولايات المتحدة أي 85 ألف دولار سنوي بما يعادل 1700 دولار خلال 40 سنة من العمل.

وباعتبار أن الفحوص والتلقيح ضد كورونا المستجد يكلف في فرنسا 195 دولاراً للشخص الواحد، فإن بيزوس سيتمكن بثروته سيتمكن من تأمين اللقاح لأكثر من مليار و25 مليون شخص عبر العالم.

