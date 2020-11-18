شاشة ايفون 12 برو ماكس هي الأفضل في عام 2020 وفقاً لاختبارات الأداء!

شركة DisplayMate هي واحدة من أهم الشركات المستقلة التي تقوم بتقييم شاشات الهواتف والأجهزة الذكية. وقد قامت الشركة باختبار هاتف ايفون 12 برو ماكس الذي سجل نتائج مبهرة.

بعد الانتهاء من الاختبار أعطت شركة DisplayMate شاشة ايفون 12 برو ماكس لقب أفضل شاشة لهاتف ذكي محققة نتيجة A+ وهي أعلى نتيجة ممكنة تحصل عليها الشاشات في اختبارات الشركة.

بحسب شركة DisplayMate ، فقد خضعت شاشة ايفون 12 برو ماكس لأكثر من 11 اختباراً مختلفاً شملت نسبة السطوع القصوى، تباين الألوان، دقة الألوان، انعكاسية الشاشة وغيرها.

الملاحظ أيضاً أن شاشة الهاتف أفضل في استهلاك طاقة البطارية، إذ أنها أقل في استهلاك الطاقة بواقع 10% مقارنة بالإصدار السابق.

شاشة ايفون 12 برو ماكس تشبه كثيراً شاشة ايفون 12 برو مع أعلى نسبة سطوع وتباين ممكنة فضلاً عن دعم واسع للألوان بدقة عرض عالية ودرجة انعكاس أقل ما يمكن تعطي تجربة استخدام مميزة في كل الأحوال والظروف.

شاشة ايفون 12 برو ماكس تأتي بقياس 6.7 إنش هي الأكبر من بين جميع إصدارات الايفون، وهي من نوع AMOLED وتطلق عليها ابل اسم Super Retina XDR.

تدعم الشاشة تقنيات HDR و Dolby Vision و True Tone لتحسين عرض المحتوى على الشاشة، ويمكن أن تصل درجة السطوع فيها إلى 1200 درجة إلى جانب دعم معيار ألوان P3 الواسع وكذلك تقدّم تباين يصل إلى 2,000,000:1!

شاشة ايفون 12 برو أيضاً سوف تعطيك تجربة استخدام شبيهة بما عليه شاشة إصدار Max وكذلك بقية إصدارات ايفون 12.

لعل المأخذ الوحيد على شاشات ايفون 12 هو أنها تأتي بمعدل تحديث 60 هيرتز فقط كما هو معتاد، وليس 90 أو 120 هيرتز كما كان متوقعاً ونأمل أن يتم ذلك مع هواتف ايفون 13 المقبلة.