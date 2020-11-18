زيادة الوزن في الشتاء: أسباب وحلول

أسباب زيادة الوزن في الشتاء

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن في الشتاء، نذكر منها:

1. الإكثار من الأكل

هناك عدة عوامل قد تسبب الإكثار من الأكل في الشتاء؛ فقد يؤدي طول الليل في الشتاء إلى الملل أحيانًا مما يسبب زيادة تناول الوجبات، كذلك قد يسبب الشعور بالبرد الإكثار من تناول الأطعمة بهدف الشعور بالدفء.

2. تغير مستوى الهرمونات

يعاني العديد من تغيرات هرمونية مع التقدم في السن، مثل انخفاض مستوى الإستروجين عند النساء وانخفاض مستوى التستوستيرون عند الرجال، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الوزن، بجانب التغير الذي يحصل في سرعة العمليات الأيضية.

كما أن هناك تغيرات هرمونية خاصة بفصل الشتاء، فمثلًا هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم الساعة البيولوجية والتحكم بالشهية، يرتفع بمعدل 80% خلال فصل الشتاء، مما يشكل عاملًا مهمًا في زيادة الوزن في هذا الفصل.

3. التوتر

إن النوم المتقطع في فصل الشتاء والتوتر يشكلان عاملين مهمين في زيادة الوزن؛ فهما يؤديان إلى ارتفاع مستوى هرموني الكورتيزول والأدرينالين، كما يسببان زيادة في تناول الأطعمة.

4. قلة الحركة

عادةً ما يقل النشاط البدني والقيام بالتمارين الرياضية؛ بسبب قلة الوقت المتاح في الشتاء وصعوبة القيام بأي مجهود في الأجواء الباردة.

حلول لتجنب زيادة الوزن في الشتاء

هناك عدة طرق يمكن من خلالها تجنب زيادة الوزن في الشتاء، ومن هذه الطرق نذكر الاتي:

1. المحافظة على الحركة

إن القيام بالتمارين الرياضية المختلفة تقدم العديد من الفوائد، لعل أهمها التغلب على اكتئاب الشتاء والتحسين من المزاج، كما تساهم الرياضات المختلفة في التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما يساهم القيام بالتمارين الرياضية في تحفيز الدورة الدموية، الأمر الذي يساعد في رفع درجة حرارة الجسم خلال الأجواء الباردة.

من أنواع التمارين الرياضية التي يمكن القيام بها في فصل الشتاء نذكر:

المشي والهرولة، وفي حالة كان الجو باردًا ممكن استخدام جهاز المشي.

صعود الدرج عوضًا عن استخدام المصعد.

القيام ببعض التمارين الرياضية الممتعة مثل اليوغا والبيلاتس وحتى الرقص.

1. الحصول على قسط كاف من النوم

إن النوم لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 9 ساعات قد يساعد في التقليل من تناول الأطعمة في منتصف الليل ويقلل من الوزن الزائد.

2. التقليل من مصادر التوتر

قد يكون الابتعاد عن التوتر بشكل كامل أمرًا صعبًا في حياتنا اليومية، إلا أنه من الممكن التقليل من التوتر من خلال اتباع بعض التقنيات مثل التأمل واليوغا والتنفس العميق.

3. عدم الذهاب إلى الاحتفالات وأنت جائع

بالرغم من عدم كثرة الاحتفالات في الشتاء، إلا أنه قد ترتفع نسبة تناول الطعام خارج المنزل في هذه الاحتفالات إلى ما يقارب 40%، وعادةً يكون السبب تنوع الأطعمة، لهذا يفضل تناول الطعام في المنزل قبل الخروج.

نظام غذائي لتجنب زيادة الوزن في الشتاء

إن تجنب زيادة الوزن في الشتاء يتطلب اتباع نظام غذائي صحي، يشمل تناول 3 وجبات رئيسة متوازنة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع النصائح الاتية:

1. مقاومة الرغبات الشديدة في تناول الأطعمة

عادةً ما يصاحب الشتاء الرغبات الشديدة في تناول السكريات والأطعمة غير الصحية، ولكن من الممكن مقاومة هذه الشهية من خلال تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين، وتناول الأطعمة الصحية بين الوجبات.

2. الابتعاد عن المشروبات الغنية بالسعرات

قد نراعي بعض الانتباه إلى الأطعمة الغنية بالسعرات، ولكننا عادةً ما نستهلك العديد من المشروبات الساخنة والباردة الغنية بالسعرات الحرارية دون أن نشعر.

بالرغم من لذة القهوة والكاكاو الساخن والسحلب في الشتاء، إلا أن هذه المشروبات قد تحتوي على كمية كبيرة من الدهون والسكريات التي نستهلكها دون علم.

هناك عدة طرق يمكن من خلالها شرب هذه المشروبات دون الشعور بالذنب، فمن الممكن تحضيرها باستخدام الحليب الخالي من الدسم، والتقليل من السكر المستخدم.

3. استخدام الأطعمة الاتية في الطبخ

هناك بعض الأطعمة التي يمكن استخدامها في الطبخ ومن شأنها تجنب زيادة الوزن في الشتاء، نذكر منها:

الأطعمة الغنية بأوميغا-3: قد يساعد الأوميغا 3 في محاربة اكتئاب الشتاء الذي قد يصاحبه تناول الأطعمة غير الصحية. ومن الأطعمة الغنية بأوميجا 3 نذكر السمك والبذور والمكسرات.

الأطعمة الغنية بالألياف: إن تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان والتفاح والمكسرات يساهم في نزول الوزن في فصل الشتاء.

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