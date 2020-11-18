الإمداد الطبي يُسلم مخازن شارع الزاوية شحنة تطعيمات

أعلن جهاز الإمداد الطبي تسلم مخازن شارع الزاوية خمس حاويات لقاحات ” الرباعي، الخماسين السداسي، التهاب الكبد البائي “B”، كبار، التيتانوس”.

وأوضح الجهاز – عبر صفحته الرسمية – الثلاثاء، أن المختصين بالمخازن قاموا بقياس المؤشرات الحرارية؛ لتوزيعها على فروع الجهاز والمستشفيات وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق، بعد انتهاء الإجراءات الرقابية ونتائج التحاليل المخبرية.

يُشار إلى أن جهاز الإمداد الطبي سلم في 13 يوليو الماضي، مخازن شارع الزاوية شحنة تطعيمات تتضمن ” شلل الأطفال، السداسي، الخماسي، داء الكلب، الحمى الصفراء”.

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