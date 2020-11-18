واتساب يعمل على ميزة إزالة الصوت من الفيديو قبل إرساله

واتساب أتاح عدد كبير من المميزات في الفترة السابقة، منهم خاصية الرسائل التي تختفي من تلقاء نفسها، خاصية كتم الإشعارات لأي محادثة للأبد وكذلك خواص واتساب باي وزرّ التسوق، والآن يعمل التطبيق المحبوب على تطوير ميزة منتظرة ومرغوبة بشدة، وهي ميزة إزالة الصوت من الفيديو قبل إرساله.

ميزة إزالة الصوت من الفيديو قبل إرساله قادمة لتطبيق واتساب

حسنًا، بالرغم من أن هذه الميزة بسيطة إلا أنه ستكون مفيدة جدًا، كثير منّا يكون لديه مقاطع فيديو يريد إرسالها لأصدقائه ومشاركتها معهم، لكن أحيانًا يمنعنا عن ذلك الصوت الموجود في هذا الفيديو والذي عادةً ما يضم أصوات من يتحدثون في نفس الغرفة أو ما شابه.

خاصية إزالة الصوت من الفيديو ستحل هذه المشكلة حسبما أكد موقع تسريبات واتساب الأشهر WABetaInfo، الخاصية الجديدة ببساطة ستتيح لك إرسال الفيديو كما هو لكن مع كتم صوره، وقد تم اكتشاف الخاصية في التحديث التجريبي رقم 2.20.207.2 لنظام أندرويد، والخاصية واضحة في الصورة المسربة التالية، وهي على شكل علامة السماعات، وبالضغط عليها يتم كتم الصوت بالطبع.

واتساب هو تطبيق المحادثة والدردشة الأشهر دون منازع، لكنه وكما نعلم ليس الأفضل من أي ناحية من نواحي، تيليجرام يتفوق عليه بسنوات ضوئية وكذلك سيجنال بالرغم من أنه ليس بمنتشر حاليًا! هذه الأسباب قد دفعت واتساب -وورائها فيسبوك- على الاهتمام أكثر بالتطبيق وتطويره بقدر الإمكان.

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