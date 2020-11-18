القهوة الفتاكة.. خبير تغذية يحذر من تناولها على “معدة فارغة”

حذر أخصائي الغدد الصماء وخبير التغذية، أليكسي كالينشيف، من مخاطر صحية تترتب على تناول القهوة، تؤدي إلى مشكلات هضمية قد تفتك بجسم الإنسان.

ودعا “كالينشيف”، إلى الابتعاد التام فورًا عن شرب قهوة الصباح التقليدية، خاصة إذا كان ذلك على معدة فارغة، كاشفًا أن هذا السلوك يتسبب في تفاقم الأمراض المزمنة في الجهاز الهضمي، من قبيل التهاب المعدة ومرض القرحة الهضمية والتهاب البنكرياس.

وأشار إلى أن الجميع يعانون من هذه الأمراض في مرحلة عمرية معينة، محذرًا من شرب القهوة على معدة فارغة، وقال إن الشخص لا يشعر بـ “الجوع الصحي”، ولا يفكر في تناول الطعام خلال الصباح ويعوّض ذلك بشرب القهوة للحصول على التركيز المطلوب.

وأوضح أنه في هذه الصدد لن يكون مهمًا ما إذا كانت القهوة سوداء، مع الحليب أو مع بديل الحليب، داعيًا إلى عدم التوجس إزاء الجمع بين القهوة والحلوى، مع ملاحظة أهمية تفادي الإفراط في تناول الحلوى.

وحذر “كالينشيف” من أنه في بعض الأحيان، تأتي القهوة بتأثيرات معاكسة، وهو ما يؤكد أن شرب القهوة في أي وقت من اليوم قد لا يؤدي إلى النتائج التي اعتاد الناس على توقعها.

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