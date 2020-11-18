Redmi تطرح سلسلة K40 بتحديث مرتفع وشحن سريع

تخطّط شركة Redmi لتدشين سلسلة Redmi K40 كاملة وفق أعلى معدل تحديث في الشاشة، مع دعم تقنية الشحن السريع.

وقد بدأت سلسلة Redmi K30 بمعدل تحديث متباين ما بين 60Hz، و120Hz وأيضاً 144Hz، مع لوحات متفاوتة في الشاشة بين LCD أو OLED، ولوحظ اختلاف فيما يتعلق بتقنية الشحن السريع بين إصدارات السلسلة ما بين 27W، و30W وكذلك القدرة 33W.

وأماطت صفحة Digital Chat Station على منصة Weibo، اللثام عن تسريبات السلسلة الجديدة، موضحة أن الشركة توحيد مواصفات تقنية الشحن، ومعدل التحديث.

وتم رصد هاتف Redmi K40 في قاعدة بيانات 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ومن المرجح إلى حدّ كبير أن يأتي الهاتف الجديد داعمًا لتقنية الاتصال بشبكات 5G.

وتكشف التوقعات أن الإصدارات الجديدة ستتميز بمعالج Snapdragon 775G الذي سيتم الإعلان عنه بصورة رسمية بالتزامن مع الإعلان عن رقاقة Snapdragon 875 خلال الأول من ديسمبر المقبل.

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