تسريبات تكشف عن “Galaxy M12”.. ببطارية 7 آلاف أمبير

تستعدّ شركة “سامسونج” لإطلاق هاتفها الاقتصادي الجديد “Galaxy M12″، الذي يحتوي على يضم بطارية ضخمة بسعة 7000 أمبير/الساعة، والقياسات 163,9× 75,9 في 8,9 مم.

ومن المرجح أن يحمل الهاتف الجديد تصميمًا قريبًا من تصميم “Galaxy A42 5G”، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، كما أنه سيأتي بشاشة مسطحة بحجم 6,5 إنش وبدقة +Full HD، مع الاستناد إلى تقنية LCD، الأمر الذي يفسّر تواجد مستشعر بصمات الأصابع على الجانب.

وجاء رصد هاتف Galaxy M12 في التسريبات بنموذج رقم SM-M127F، كما ظهر من خلال تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد بتصميم Infinity-V في الشاشة، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

وأظهرت الصور المسربة وجود إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، مع تصميم مزدوج من الجهة الخلفية، حيث يتميز القسم العلوي بجود خطوط، بينما يتمتع الجزء السفلي بتصميم لامع، كما تتحدث التوقعات عن أن “سامسونج” تعتزم طرح أكثر من اختيار فيما يتعلق بألوان الهاتف.

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