“تويتر” يطلق “القصص الخاصة” لجميع المستخدمين في العالم

أطلق موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ميزة القصص الخاصة بها “Fleets” لتكون متاحة لجميع المستخدمين حول العالم.

وكانت المنصة قد أخضعت هذه الخاصية للاختبار على مستوى العديد من المناطق منذ بداية العام الجاري؛ والتي ستعطي إمكانية أن يقوم الشخص بنشر صورة أو مقطع فيديو أو تغريدة مؤقتة تختفي بعد مرور 24 ساعة.

وبموجب ما أعلنته “توتير” سيكون من الممكن لأي مستخدم على الهواتف الذكية التمتع بهذه الميزة بغض النظر عن المنطقة التي يتواجد فيها؛ وبدأت الشبكة إطلاقها على نسختي تطبيقها في نظامي أندرويد وأي أو إس، على أن تكون متاحة للجميع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال مدير قسم التصميم في المنصة جوشوا هاريس، إن “تويتر” لاحظ من خلال متابعة نتائج الاختبارات في “البرازيل وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية” أن ميزة القصص الخاصة قد منحت المستخدمين راحة أكبر فيما يتعلق بالمشاركة في المحادثات؛ حيث تبيّن أن من يتمتعون بهذه الخاصية أصبحوا أكثر ميلاً للحديث عبر المنصة.

وتستهدف “تويتر” أن يكون لهذه النقلة أثرًا واضحًا في تخفيف معدل الضغط على التغريدات ؛ وكذلك السماح للمستفيدين بإبداء أفكارهم ومشاعرهم دون الحاجة إلى صياغة نصوص عميقة مع تخفيف الحرص الدائم على جمع الإعجاب وإعادة التغريد.

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