كورونا تتسبب بتقليص الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي

صرح رئيس المهرجان محمد حفظي من خلال مؤتمر صحفي أن السبب وراء تقليص عدد الأفلام الى 84 فيلماً مقارنة مع 150 فيلم العام الماضي يعود لانتشار وباء كورونا الذي أدى الى توقف عدة مهرجانات اخرى وأن المهرجان يواجه ظروفاً استثنائية ولكن الإحتياجات اللازمة اتخذت.

وكشف حفظي عن برنامج المهرجان في دورته الـ42 المشاركة به 84 من 43 دولة والذي سيبدأ بفيلم “الأب” وهو إنتاج بريطاني فرنسي مشترك كما أن المهرجان ولأول مرة سيكرم شخصية أجنبية وهو الكاتب البريطاني كريستوفر هامبتون.

وقال أن جائزة الهرم الذهبي ستذهب للكاتب والسيناريست وحيد حامد، وجائزة “فاتن حمامة” للتميز، للفنانة منى زكي ،وسيعرض المهرجان 4 أفلام مرممة للمخرج الإيطالي فيدريكو فليني وذلك لإحياء مئوية ميلاده.

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