تطبيق كامبسي Cambassy – شبكة اجتماعية عالمية من أجل محبي السفر والسياحة والترفيه!

كامبسي Cambassy تطبيق يعتمد على تصنيف محتوى السفر والسياحة والترفيه وفق الجنسيات بشكل أساسي وأيضاً وفق وضع مقدم المحتوى بشكل اختياري، هل هو (مغترب، سائح، طالب مبتعث أو ساكن محلي).

على الرغم من كثرة المحتوى بالإنترنت إلا أنه يوجد فجوة بهذا النوع من التصنيف للمحتوى.

ويوفر التطبيق للمستخدم معرفة الدول التي تسمح له بالدخول اليها بفيزا، بدون فيزا، فيزا عند الوصول، فيزا إلكترونية أو تسمح له بالدخول بدون فيزا لأيام محددة.

التطبيق يسمح بمشاركة الصور (فقط معروفة الموقع) من الاستديو أو مباشرة من التطبيق. يتيح كامبسي للمستخدمين طرح أسئلة للحصول على إجابة من المستخدمين الآخرين وبالإمكان متابعة سؤال للبقاء على الإطلاع على الإجابات. ويسمح أيضاً طرح توصيات ويتم تقيمها من المستخدمين الآخرين.

أيضا بالإمكان البحث عن مستخدمين على حسب المدينة من خلال البحث وسيتم وفق تصريح الشركه المطوره فتح خدمة الرسائل للتواصل بين المستخدمين قبل نهاية 2020 مما يتيح للمستخدمين التواصل مع أشخاص من جنسياتهم وجنسيات أخرى.

ووفقاً الشركه المطورة سيتم في الربع الأول من ٢٠٢١ إتاحة الحجوزات للفنادق كمرحلة أولى ستكون من خلال باقات معده مسبقاً وكمرحلة ثانية سيتم في الربع الرابع من ٢٠٢١ فتح الحجوزات بالشكل التلقيدي كبقية مواقع الحجوزات وباسعار منافسة.

وأيضاً سيصاحب إطلاق تلك الخدمات في ٢٠٢١ إمكانية تحقيق عوائد لمزودي وصانعي المحتوى مع يجعل التطبيق أول تطبيق اقتصاد تشاركي بقطاع محتوى السفر والسياحة والترفيه.

الجدير بالذكر أن التطبيق تم طرحه للاستثمار في السعودية من خلال منصة سكوبير.

وعلى الرغم ان التطبيق لازال في بدايته إلا أنه يقدم الكثير ويحقق انتشار حيث يستخدمه اكثر من 70 جنسية مختلفة، وبدايته تذكرنا ببداية تطبيقات مثل انستقرام وسناب شات.

ووفق صحيفة تكرانش فإن التطبيق سيكون إضافة كبيرة لسوق التطبيقات.

السؤال هنا هل يستمر بالعمل وحده أو سيكون هناك استحواذ من شركات كبرى من أجل التوسع بقواعد بياناتها وخصوصاً أن شركات تعمل في حجوزات السفر مثل شركة اكسبيديا دخلت على خط الاستحواذ على منصات مزودي محتوى السفر والسياحه والترفيه وقد استحوذت على تطبيق تروفر.

تطبيق كامبسي Cambassy متوفر الآن للتحميل على متجر جوجل بلاي للأندرويد وكذلك متجر الآب ستور لأجهزة آبل بنظام iOS ، ويمكنك الحصول عليه مجاناً.