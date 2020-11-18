علماء روس يبتكرون تقنية جديدة لتجديد خلايا جسم الإنسان

ابتكر علماء من جامعة “تومسك” التكنولوجية الروسية نوعية من المواد تساهم في تجديد خلايا البشرة والعظام و أنسجة الأعصاب.

وتمنح هذه التقنية الجديدة البوليميرات الكهروضغطية مواصفات جديدة يحتاج إليها الأطباء المتخصصون في تجديد أعضاء الإنسان.

ووفق ما أوردته وكالة “نوفوستي” فقد تم نشر نتائج هذا البحث على صفحات مجلةApplied Materials Todays العلمية.

وتتمثل الظاهرة الكهروضغطية في إمكانية قيام بعض المواد بتحويل طاقة التشوه الميكالنيكي إلى شحنات كهربائية سطحية، ويحوي جسم الإنسان مجموعة ضخمة من الخلايا الحساسة لتأثير الكهرباء مثل خلايا أنسجة العظام.

وأفاد علماء الجامعة الروسية أن المواد ذات مواصات كهروضغطية قريبة من أنسجة الإنسان يمكن استعمالها بصورة أوسع نطاقًا لخدمة مجالات الطب الحديث فيما يتعلق بتجديد أعضاء الإنسان.

وتتميز البوليميرات الكهربائية ذات السمات المعيّنة بقدرة ضعيفة على التبلل بالماء ومحاليل بيولوجيئة، الأمر الذي يمنع الخلايا من التصاقها بسطحها لتستكمل عملية تجديد الأنسجة.

ومن هنا، ابتكر علماء جامعة “تومسك” الروسية التقنية الجديدة القادرة على إمداد البوليميرات بمزيد من القدرة على التبلل دون الإضرار بمردودها الكهروضغطي.

وقال مدير المركز العلمي للمواد المشكلة في مدرسة التكنولوجيات الكيميائية والطبية والبيولوجية، رومان سورمينوف، إن الجسم يتمتع بقدرة على استعادة الأنسجة العظمية عبر وضع غرسات اصطناعية تمتلك خصائص كهروضغطية.

ويعطي استخدام الغرسات الفرصة اللازمة لتسريع القضاء على عيوب العظام مثل الكسر والشق.

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