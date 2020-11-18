سامسونغ تطرح شاشة ذكية بمواصفات متعددة

كشفت شركة سامسونغ عن مواصفات الجيل الجديد من الشاشات الذكية وااتي لم يشهدها عالم الشاشات من قبل والتي يمكن استخدامها لأغراض متعددة وتتصل لاسلكياً مع مختلف أنواع الحواسيب المكتبية والعاملة بأنظمة أندرويد وحواسيب آبل.

وتسمح للمستخدمين الوصول الى منصات “يوتيوب” و”نتفلكس” والمنصات التي تعرض الفيديوهات والأفلام عبر الإنترنت وتتصل مع منصات DeX ،وتبث محتويات الهواتف عبر خدمات Apple AirPlay.

وستطرح الشركة نموذجين مزودين بمكبري صوت 5 واط لكل واحد وتبلغ قيمة النموذج الأول Smart Monitor M7 400 دولاراً وتدعم عرض الفيديوهات بتقنية الـ4K بمقاس 32 إنشا أما النوذج الثاني فيتراوح سعره ما بين 230 و280 دولاراً ويدعم عرض الفيديوهات بدقة FHD وقياسه 27 و32 بوصة.

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