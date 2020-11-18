أفلام تفوقت على الروايات المأخوذة عنها

دائمًا ما يكون صنع معالجة سينمائية لعمل أدبي، أمرًا صعبًا. وهذا لكون كل قارئ على ظهر الكوكب، هو صاحب رؤية مختلفة للشخصية نفسها أو الأحداث ذاتها، وتوحيد تلك الرؤى في واحدة “سينمائية” كُبرى، يعتبر تحديًا يحتاج إلى شجاعة كبيرة فعلًا؛ لأن المعالجة إن لم تعجب القرّاء، ستكون ردود الأفعال مأساوية للغاية، لكن هذا مختلف هنا، وبالتحديد مع مجموعة أفلام روايات استطاعت فعلًا خلق عوالم سينمائية متفوقة/ في كل جانب تقريبًا، على تلك الأدبية المأخوذة عنها في المقام الأول.

اليوم معنا 10 أعمال سينمائية مأخوذ عن روايات/كتب أدبية، وتفوقت عليها. وجدير بالذكر أنه لضمان الحيادية، فإن القائمة مبنية على آراء أحد أبرز نقّاد موقع Screen Rant الشهير.

أحد أشهر أفلام روايات الرعب المائي في العالم، وربما هو الفيلم الذي ابتدع هذا التصنيف من الأساس. تقوم تلك الأفلام على بثّ الرعب في نفس المُشاهد عن طريق خلق حبكة تدور بالكامل في الماء، أو أن تخرج وحوش الماء إلى الشاطئ، مما يُسبب خوفًا مرضيًّا من نزول البحر أو أكل الأسماك لمدة يومين على الأقل فعلًا، استطاع Jaws أن يقدم تجربة كابوسية وفريدة من نوعها للغاية.

الرواية الأصلية لم تكن ذات صيت كالفيلم، نظرًا لكون مخرجه هو ستيفن سبيلبيرغ بالطبع. تتحدث القصة عن سمكة قرش عملاقة تهدد حياة كل البشر المقتربين منها، والكارثة أنها تحوم قرب أحد أكبر الشواطئ الترفيهية، والآن على ضابط أن يتحالف مع عالم بيئات بحرية على تخليص البشر من خطر تلك السمكة.

أحد أشهر أفلام روايات الممثل توم هانكس حصرًا، والذي حصل بفضله على زخم عالمي كبير، بجانب أفلام أخرى مثل Cast Away و You’ve Got a Mail. فيلم عن محاولة اقتناص فرص الحياة بعد مرور الإنسان بالكثير والكثير من المنغصات التي ربما لم يفهمها جيدًا بعد.

تدور القصة حول السيد فوريست غامب، الرجل الذي تراه من الخارج لا يحمل الكثير من أمارات الذكاء، لكنه من الداخل فعلًا لا يحمل الكثير من أمارات الذكاء أنت لست مخطئًا، فنسبة الذكاء لديه 75 فقط. لكن مهلًا، هذا لا يعني أن حياته ليست مثيرة للاهتمام؛ فقد عاصر “غامب” الكثير من الأحداث السياسية والدموية في حياته، والآن عليه العودة لألباما من أجل مقابلة صديقة طفولته، وحبيبته التي يكافح من أجل الاعتراف لها بمشاعره، فهل سينجح؟

أحد أيقونات أفلام روايات السينما المعاصرة دون شك من، وقدم لنا ثنائيًّا يُحكى ويُحاكى به لسنين مضت، ولسنين ستأتي. من بطولة براد بيت وإدوارد نورتن، وإخراج الرجل المثير للجدل دائمًا على الساحة السينمائية، دايفيد فينشر. اشتهرت الرواية بعد اشتهار الفيلم، لكن المعالجة السينمائية أقوى بمراحل من النصّ الأدبي القصير والمبتسر للغاية.

تبدأ القصة مع رجل غريب الأطوار يعمل في مكتب تقليدي وممل إلى أقصى حد، لكن تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما ترميه الأقدار في وجه رجل مجنون يعمل كصانع لقوالب الصابون. حتى الآن الوضع هادئ، لكنه يدخل في زوبعة من الجنوح عندما يتعرف على نادي القتال السري الموجود تحت الأرض، والمرتبط بالكثير والكثير من المؤامرات!

حصلت الرواية الأصلية على أفلام روايات كثيرة، بداية من Blade Runner الكلاسيكي، مرورًا بـ Blade Runner 2049 وصولًا لفيلم الأنميشن القصير Blade Runner Black Out 2022. لكن يبقى الفيلم الأول هو المحتفظ بمكانة ممتازة في قلوب وعقول المشاهدين والنقّاد على مستوى العالم، ويعتبر علامة فارقة في مسيرة المخرج رادلي سكوت.

في وقتٍ ما احتاجت البشرية إلى روبوتات تُنجز لها المهام وتحميها من الأخطار، وتمت تسميتها بـ (النُسخ)، ومع الوقت استطاعت فعلًا أن تخدم البشر، لكن في النهاية اكتسبت الوعي الذاتي ومثلت خطرًا على جنسنا. للتصدي لهم تم عمل قوة شرطة خاصة للوصول إليهم والتخلص منهم، بطلها هو أحد هؤلاء الرجال الذي عليه الآن تعقب مجموعة روبوتات سرقت سفينة عملاقة في قلب الفضاء وآتية للأرض بحثًا عن صانعها.

يقول البعض إن أعمال كاتب الرعب الشهير ستيفن كينج لا تشوبها شائبة، وأنها فوق المستوى النقدي للبشر، لكن عند العودة بالزمن بعض الشيء، سنجد أن السينما هي التي صنعت ستيفن كينج، وهي التي لفتت نظر الناس لأعماله الأدبية، ومن بعدها صار هو الأقوى على ساحة أدب الرعب. إن هذه الرواية واحدة من أشهر إنجازاته الأدبية؛ إلا أنها اكتسبت تلك الشهرة بفضل الفيلم، وليس العكس.

تتحدث القصة عن البطل |جاك|، الكاتب الذي يعاني من صعوبة شديدة في الإتيان بفكرة جديدة لطرح رواية في موسم القراءة الجديد. وبناء عليه يستغل فرصة حصوله على عمل في فندق مهجور أثناء الشتاء، ويعمل على روايته هناك بصفاء ذهن. مهمته كلها هي تشغيل إنارة وتدفئة الفندق كي لا يتيبس في البرد، لكن لم يعلم أن أهوال الجنون في انتظاره هناك.. أهوال البريق!

واحدة من أشهر سلاسل أفلام روايات الفانتازيا السينمائية في التاريخ، والمأخوذ عن ثلاثية أدبية تحمل نفس الاسم للعبقري تولكين. ربما هذه هي الاستثناء الوحيد في القائمة، حيث يرى الملايين أن الروايات فعلًا ممتازة، لكن دائمًا وأبدًا يطغى العامل البصري على العامل التخيلي، نظرًا لوجود موسيقى، حركة، ومفردات أخرى تجعل من التجربة حماسية للغاية.

تتحدث القصة عن خاتم ملعون لسيد ظلام قديم قِدم الزمان نفسه، اسمه “ساوران”. الخاتم يحمل قوى خارقة والآن موجود مع فتى صغير اسمه فرودو، وعليه أن يأخذه إلى جبل بركاني ثائر ليحرقه هناك قبل أن يجمع ساوران جيوشه لمهاجمة جميع أجناس الأرض واستعادته لاستعادة سطوته على عالم الأحياء، فهل ينجح في مبتغاه؟

الرواية الأصلية من تأليف توماس هارس، وحصلت على شعبية محدودة، لكن ظهرت إلى النور مع الفيلم السينمائي الذي حمل نفس اسمها. القصة نفسها بسيطة وأحداثها متصاعدة ببطء شديد، لكن تمثيل أنطوني هوبكينز هو الذي أعطى كاريزما طاغية للبطل، ودفع الأحداث دفعًا بموجبها. الفيلم، والأفلام التي تلته كذلك، كان بمثابة وجبات دسمة تستحق الأكل بتلذذ.

تدور القصة حول هانيبال ليكتر، الطبيب النفسي المحبوس في أعتى السجون الأمريكية نظرًا لكونه آكل لحوم بشر، ومحترف جدًا في أساليب القتل، بل ويصفها بالفن. الآن ظهر قاتل على الساحة لا تستطيع الشرطة القبض عليه، وأخذت المحققة “كلاريس” المبادرة وهبطت إلى عرين الأسد طالبة منه المساعدة، فهل سيسمح بذلك دون مقابل؟

أحد أفلام روايات ستيفن كينج من جديد، لكن هذه المرة مع نوفيلا قصيرة للغاية ضمن كتاب كبير مُعنون بـ (الفصول الأربعة). العنوان الأصلي للنوفيلا كان: ريتا هيوارث والخلاص من شاوشانك، لكن لاحقًا حصل الفيلم على اسم الخلاص من شاوشناك فقط. كالعادة تفوق الفيلم على القصة الأدبية الأصلية، وهذه المرة بفضل أداء كوكبة من أقوى الممثلين، على رأسهم مورجان فريمان، والذي أتى في دور فرعي حتى.

تتحدث القصة عن المحاسب الفذّ آندي دوفراين، الذي يدخل السجن ظلمًا، ويُقسم أنه سيخرج بأي شكل. أولى الأسابيع مأساوية بالنسبة له، لكن سرعان ما اعتاد على حياة السجن ووقتها قرر أن يخرج بأبرع طريقة ممكنة لا يمكن لأحد أن يتخيلها على الإطلاق. فكيف سيخرج من سجن مشدد الحراسة؟ وماذا سيحدث للحياة من حوله إذا نجح فعلًا؟

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