تعيين هاكر مشهور مديراً لأمن تويتر

أعلنت شركة تويتر عن تعيين الخبير في شؤون أمن المعلومات بيتر زاتكو مديراً للأمن فيها بعد أن كان مديراً للأمن في شركة Stripe للتحويلات المالية الإلكترونية وأشرف على مشاريع خاصة بالأمن السيبراني في “غوغل”.

وسيبدأ عمله بعد فترة تتراوح ما بين 45 و 60 يوماً تحت تحت إدارة المدير التنفيذي لـ “تويتر” جاك دورسي وسيكون مسؤولاً عن أمن المعلومات والأمن الفيزيائي للمنصة فضلاً عن التصدي لجميع الأعمال التي تؤدي الى سوء استخدام تويتر والتلاعب به.

وتجدر الإشارة الى ان زاتكو الملقب بـMudge هو أحد أشهر الهاكر في العالم وكان قد انتمى الى مجموعة القراصنة الإلكترونيين “طائفة البقرة الميتة” التي نشرت سابقاً ادوات اختراق نظام ويندوز لشركة مايكروسوفت.

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