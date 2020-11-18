“جوجل” يحتفل بذكرى ميلاد “النمر الأسود”

لم يغب عن “جوجل”، أن يحتفل، اليوم الأربعاء، بالذكرى الـ71 لميلاد “إمبراطور السينما المصري”، الفنان الراحل أحمد زكي، حيث قام بوضع صورته على الصفحة الرئيسة لمحرك البحث.

وقد ولد الفنان الراحل في 18 نوفمبر من عام 1949 بمدينة الزقازيق الواقعة في محافظة الشرقية، وتوفي سنة 2005 عن عمر ناهز 56 عامًا.

وبدأ أحمد زكي أولى خطواته الفنية في فيلم “ولدي” سنة 1972 حيث ظهر مع الفنان فريد شوقي، ثم لعب أول دور بطولة مطلقة أمام سعاد حسني في فيلم “شفيقة ومتولي” عام 1978.

ولمع اسم “زكي” بعد مشاركته في مسرحية “العيال كبرت” سنة 1978، لينتقل إلى العمل في التلفزيون، حيث برع في تقديم شخصية طه حسين في مسلسل “الأيام”.

وحصد الفنان المصري البارز، الذي استطاع تجسيد دور البطولة في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، العديد من الجوائز ومن بينها مهرجان القاهرة السينمائي عام 1990 ومهرجان الإسكندرية عام 1989.

ومن أبرز الأعمال السينمائية للفنان الراحل: “النمر الأسود، الليلة الموعودة، الإمبراطور، زوجة رجل مهم، وغيرها”.

وتوفي زكي قبل أن ينهي تصوير آخر أفلامه “حليم”، والذي عرض لاحقا بعد وفاته في عام 2006.

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