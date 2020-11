نسب المعادن والفيتامينات التي تحتوي عليها الفواكه الشتوية، تتفاوت لكن جميعها يمثل مصدرا غنيا للعناصر الغذائية المختلفة إضافة إلى كونها مصدر للبروتينات التي يحتاجها الجسم بصورة أساسية.

ويمثل البروتين مصدرا أساسيا للطاقة وبناء عضلات الجسم، إضافة إلى دوره في تعزيز الجهاز المناعي، وهو ما يجعل الحصول عليه من مصادر متنوعة وسيلة مثالية لصحة الجسم خاصة في فصل الشتاء الذي يحتاج فيه الجسم لقدر أكبر من العناصر الغذائية التي تساعده في مواجهة برودة الطقس.

وفيما يلي نستعرض 5 أنواع من الفواكه التي يحتاجها الجسم في فصل الشتاء وتمثل مصدرا جيدا للبروتين والعناصر الغذائية الأخرى، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” عن موقع “ويب ميد” الأمريكي.

1-البرتقال

من المعروف أن البرتقال من الفواكه الغنية بفيتامين “سي” ولذلك يحرص الكثير من الناس على تناوله لدوره في مكافحة الأمراض.

ويضاف إلى ذلك أن البرتقال يحتوي على البروتين، فكل برتقالة متوسطة الحجم تحتوي على 1.2 غرام من البروتين، إضافة إلى احتوائه على البوتاسيوم الذي يساهم في تعزيز صحة القلب وفيتامين “إيه” المفيد لصحة العين والبشرة.

2-الجوافة

تحتوي الجوافة على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين “سي” إضافة إلى احتوائها على البروتين، ويمكن إدراك ذلك عندما نعلم أن ثمرة الجوافة الواحدة تحتوي على 4 غرامات من البروتين.

وتمثل الجوافة مصدرا مهما للألياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمي خاصة عندما يتم تناولها كاملة دون التخلص من أي من مكوناتها سواء القشر أو البذور.

3- الكيوي

يعد الكيوي مصدرا للألياف والفيتامينات مثل فيتامينات (سي – هـ) إضافة إلى احتوائه حمض الفوليك في حال تناوله دون تقشيره، كما يحتوي كل كوب من الكيوي على نحو غرامين من البروتين.

4-الزبيب

يعد الزبيب من الفواكه المجففة وتحتوي كل 60 غراما منه على غرام واحد من البروتين، لكن استهلاكه يجب أن يكون معتدلا لأنه يحتوي على سكريات وسعرات حرارية عالية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن.

5-الموز

يحتوي الموز على نسبة من البروتين، وتقدر هذه النسبة في الموزة الواحدة بنحو 1.3 غرام، إضافة إلى كونه مصدرا لمعادن مهمة مثل البوتاسيوم والكربوهيدرات الصحية.

The post 5 فواكه تحتوي على البروتين.. تناولها في الشتاء appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا