كندا: صيادون يقتلون «أيلاً» أبيض فائق الندرة وجائزة 6000 دولار للقبض عليهم

حالة من الغضب سادت أوساط السكان في مدينة تيمينز بمقاطعة أونتاريو الشمالية الكندية بعد قتل أيل أبيض نادر جداً يُشار إليه غالباً باسم “روح الغابات”، ووعدت قبائل السكان الأصليين في المنطقة بمكافأة لمن يساعدهم في القبض على الصيادين.

أفادت صحيفة الغارديان أن صيادين مجهولين غير شرعيين قتلوا اثنتين من إناث الأيائل إحداهما ذات فرو أبيض نقي. وتم العثور على جثتيهما بما في ذلك الرؤوس على طول طريق معزول.

وقال موراي راي زعيم قبيلة Flying Post الأصلية التي تقطن المنطقة “الجميع حزين وغاضب. لماذا يتم إطلاق النار على هذه المخلوقات؟ لا أحد يحتاج إلى مثل هذا الحيوان”. وتابع “إذا كان لديك تصريح بإطلاق النار على الأيائل فاختر هدفاً آخر. اترك الأيائل البيضاء وشأنها”.

ولا يعود اللون الأبيض النقي الذي تتمتع به هذه الأيائل إلى إصابتها بالبهاق بل تحصل على لونها من جين وراثي نادر. وفي أوساط قبائل المنطقة، تعتبر الحيوانات البيضاء مثل البيسون والغداف والدببة الرمادية مقدسة ويجب ألا تتضرر. ويضيف تروي وودهاوس، عضو آخر في في القبيلة “لا أحد يعرف بالضبط كم عدد هذه الحيوانات في المنطقة، لذا فإن فقدان واحد منها هو بالفعل خسارة كبيرة جداً”.

ويقدر مارك كليمنت، مصور فوتوغرافي يعمل في المنطقة، أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 30 أيل أبيض منتشر هناك. وفي حين أن هذه الحيوانات معروفة منذ أكثر من 40 عاماً، إلا أنها لم تحصل على الحماية القانونية إلا في العقد الماضي فقط. وتنتشر في المنطقة شاخصات ولافتات تمنع قتلها وهو المكان الوحيد في كندا الذي يوجد فيه مثل هذا القانون.

وحسب ماذكرت إذاعة “مونت كارلو” طلبت قبيلة Flying Post إعادة جلد هذه الأيائل المقدسة إليها حتى يمكن تنظيم حفل تكريم لها. واجتمع جميع رؤساء جمعيات رعاية الحيوان والدفاع عنها لجمع الأموال لتشجيع الكنديين على تقديم معلومات عن هوية الصيادين حيث تبلغ قيمة الجائزة الآن 8000 دولار كندي (أكثر قليلاً من 6000 دولار أمريكي).

